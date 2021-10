Volg OH Leuven - Sint-Truiden vanavond om 21u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

OHL en STVV hebben iets gemeen: op de vorige speeldag maakten ze tegen Standard en Anderlecht in de slotfase gelijk. Mogelijk zal dat aan het eind van de rit een kostbaar punt blijken te zijn, maar beide teams willen vooral nog eens de drie punten. Zeker OHL heeft daar nood aan.

In Leuven hebben ze stilaan hun buik wel vol van die gelijke spelen. OHL behaalde er al 7 en ook de 3 laatste wedstrijden eindigden op een draw. De late comeback in Luik was onverhoopt, uiteraard waren ze daar dan wel blij mee. Daar moet nu toch echt eens op voortgebouwd worden om die tweede driepunter van het seizoen binnen te halen.

© photonews

STVV speelde twee keer op rij gelijk en maakte in beide duels aanspraak op de overwinning. Het was ruimschoots de betere van Anderlecht, maar had weinig geluk met de scheidsrechterlijke beslissingen. De vorm is dus zeker niet slecht. De Kanaries wonnen ook hun laatste drie uitwedstrijden: ze verstaan dus de kunst om buitenshuis de klus te klaren.

Bij Leuven is enkel Sekidika afwezig. Sint-Truiden recupereert De Ridder, maar zit wel nog met een volle lappenmand door de blessures bij Suzuki, Steppe, Pius, Van Dessel en Steuckers.

Bij een zege van OHL kan u 2,60 maal uw inzet verdienden bij BETFIRST! Een zege van STVV levert 2,90 maal uw inzet op en een gelijkspel zelfs 3,30 maal uw inzet!