Alles of niets op het Kiel vanavond in het duel tussen Beerschot en Seraing - voorbeschouwing

Het is nog maar eind oktober maar toch wordt dit voor Beerschot als een zespuntenwedstrijd. De wedstrijd tegen promovendus, Seraing, zal alles of niets zijn voor de Antwerpenaren. Tijd om vooruit te blikken.

Beide ploegen kwamen afgelopen midweek in actie in de Beker van België. Beerschot won vlot met 0-4 op het veld van Franc Borains en pakte zo zijn eerste overwinning in een officiële wedstrijd dit seizoen.

Promovendus Seraing had een moeilijkere opdracht. Zij ontvingen thuis STVV maar wonnen deze wedstrijd met 3-2. Een mentale opsteker voor de Luikenaars.

Hopelijk dankzij de Croky Cup hebben beide ploegen het nodige vertrouwen getankt om er een spektakelstuk van te maken.

Beerschot

Beerschot kent een dramatische start en staat troosteloos laatste nog zonder overwinning en met nog geen enkel doelpunt gescoord in eigen huis. De wedstrijd tegen Seraing is dan ook alles of niets. Mits verlies vandaag dan ziet de situatie er hopeloos uit voor Beerschot. Mits winst, dan kunnen de Antwerpenaen wel eens het nodige vertrouwen hebben gevonden om 'operatie redding' in te zetten.

Het lijstje geblesseerden begint eindelijk ingekort te geraken. Al zal trainer Javier Torrente nog niet kunnen rekenen op Suzuki, Sanusi, Lemos, Mukuna en natuurlijk Frederic Frans die dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Gelukkig kan Beerschot wel terug rekenen op de ervaring van Joren Dom om mee het roer in handen te nemen om het tij te keren.

Seraing

Seraing kende een zeer sterke start maar is nadien op hun limieten gebotst. Buiten een uitschieter tegen Zulte Waregem (5-1) verloor het vier van zijn laatste vijf competitiewedstrijden. Daardoor is Seraing weggezakt van de middenmoot naar de 16de plaats in het klassement. Hopelijk heeft de winst tegen STVV in de Croky Cup voor het nodige vertrouwen gezorgd.

Met Youssef Maziz en Georges Mikautadze beschikt Seraing over een sterk aanvallend duo dat elke verdediging kan pijn doen. Daar tegenover staat dan Seraing geen ploeg is die de 0 houdt.

Hopelijk met al deze elementen te samen krijgen de supporters spektakel te zien op 't Kiel vanavond.

