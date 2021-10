LIVE: Penalty van Frey zet Antwerp op voorsprong

Cercle Brugge-Antwerp belooft zondagnamiddag een duel te worden op het scherpst van de snee.

Antwerp

Na het gelijkspel tegen Club Brugge vorige week ging Antwerp in de beker roemloos ten onder tegen Westerlo. Toegegeven, met een onuitgegeven basiself maar normaal gezien ook wel met genoeg kwaliteit om de volgende ronde te halen.

Hoogstwaarschijnlijk zal Frey zijn plaats diep in de spits opnieuw innemen bij Antwerp. Het is dan nog maar de vraag of Priske met twee spitsen zal spelen of hij Samatta opnieuw op de bank posteert.

Een verrassing was het deze week toen het bondsparket géén effectieve speeldag schorsing eiste voor Antwerp-speler Björn Engels. De verdediger haalde een doorgebroken Ignace Van Der Brempt neer en kreeg tijdens de wedstrijd rechtstreeks rood, maar het bondsparket vond een boete en een voorwaardelijke schorsing.

Cercle Brugge

Bij tegenstander Cercle Brugge heeft het bekerduel dan weer het nodige vertrouwen gegeven na een mindere reeks wedstrijden in de competitie. Cercle had sinds 11 september op het veld van Zulte Waregem geen wedstrijd meer gewonnen, een nieuwe overwinning was meer dan welkom. Tegen Tienen haalde de troepen van Vanderhaeghe eenvoudig de volgende ronde na een 3-0 overwinning.

Al puurt Cercle Brugge ook vertrouwen uit het gelijkspel tegen Standard vorige week. "In de tweede helft hebben we Standard niet meer gezien toen", vertelt Vanderhaeghe.

De coach ziet ook kansen tegen Antwerp. "Ze zijn volgens mij nog aan het zoeken naar hun basiself. Je kan van hen heel veel goede momenten zien, maar ook momenten waarbij ze helemaal wegzakken."

