Volg Charleroi-Eupen hier live vanaf 16u15

Charleroi kreeg deze week een tikje door het verlies in de beker tegen Lommel. Eupen ging wel door en blijft verrassend sterk in de linkerkolom meedraaien.

Bij winst komt één van de twee clubs alvast voor even in de top vier. Edward Still kan alvast op zo goed als zijn volledige groep rekenen. Willems ontbreekt wel nog, maar voor de rest heeft hij geen problemen.

Net als bij Eupen, dat toch hoge ogen blijft gooien. Ze verzamelden ook al 20 punten en dat was voor het seizoen amper verwacht.

Charleroi is de grote favoriet. Denkt u dat Eupen gaat winnen in het Stade du Pays de Charleroi? Dan kan u al meer dan 4 keer uw inzet terugwinnen bij betFIRST.