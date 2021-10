Volg KV Oostende-KV Mechelen hier live vanaf 20u45

KV Mechelen is opgeklommen naar een gedeelde vijfde plaats, KV Oostende staat elfde, maar heeft slechts drie punten minder in het klassement. De verwachting is dat het een aangenaam duel wordt tussen twee ploegen die willen aanvallen.

Na de pandoering tegen Anderlecht pakte KV Mechelen 13 op 15 en zette het Union in de beker opzij. In die bekermatch toonden enkele bankzitters zich. Onder andere Shved, Hairemans en Druijff speelden zich in de kijker. “De knopen die ik de voorbije weken moest doorhakken, waren al behoorlijk lastig. Maar ik vind het prettig om vast te stellen dat de nieuwkomers hun kans grepen, ook al was ik ervan overtuigd dat zij niet zouden ontgoochelen", klinkt het bij Wouter Vrancken in GvA.

"Het is natuurlijk wel zo dat de jongens die voor de ongeslagen reeks zorgden in een bepaalde flow zitten. Ik verwacht hoe dan ook een pittige match, die ons veel energie zal kosten.”

Oostende pakte ook al heel wat punten, maar Alexander Blessin was nog niet echt tevreden over het niveau dat zijn ploeg haalde. "We moeten dat omkeren. Aan onze fysieke paraatheid ligt het zeker niet: we kunnen die 90 minuten 'full gas' best wel aan. Sommige spelers zijn op de terugweg en staan dicht bij meer speelminuten. Zo zag ik in de beker goeie reacties van Rocha, Patoulidis, Kvasina en Koziello, McGeehan sluit volgende week weer aan. We moeten de anderen het gevoel geven dat er op het veld méér moet gebeuren, of je speelt gewoonweg niét."

