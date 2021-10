Volg STVV-Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45u

Club Brugge kon afgelopen woensdag tegen Deinze (3-0) heel wat sterkhouders rust gunnen. Geen overbodige luxe, want een trip naar Stayen is zelden een plezierreisje. Bovendien kan de landskampioen opnieuw (voor even) aan de leiding komen.

Op de vorige speeldag bleef Club Brugge op 1-1 steken op het veld van Antwerp. Woensdag gaat blauw-zwart op bezoek in het Etihad Stadium, voor de confrontatie met Manchester City in de Champions League.

Toch is de wedstrijd tegen STVV allerminst een tussendoortje voor Club Brugge, te meer omdat Club zich zal moeten aanpassen aan het kunstgras. "Of het nu op kunstgras is of niet, dat maakt weinig uit. Al was het op de parking van Stayen: wij willen die match altijd winnen."

Clement kan op Stayen geen beroep doen op N'Soki (schorsing). Met Izqueirdo wordt geen risico genomen op het kunstgras, de Colombiaan behoort niet tot de 21-koppige selectie.

STVV heeft er een slechte week opzitten. Vorige week gingen de Kanaries in de slotfase zwaar onderuit tegen OHL (4-1). Enkele dagen later volgde de uitschakeling in de Croky Cup: Seraing toonde zich na verlengingen de sterkste ploeg (3-2).

Bernd Hollerbach moet tegen de landskampioen aanvoerder Toni Leistner missen, die vorige week rood pakte. Opsteker is wel dat Yuma Suzuki speelklaar is. De Japanner is hersteld van een spierblessure en trainde al met de groep.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Bram Van Driessche en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

