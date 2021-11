LIVE Antwerp-Anderlecht: Wat een raket van Nainggolan!

Er staat druk op de ketel vanavond op de Bosuil. Vooral bij Antwerp dan, dat de tegenvallende prestaties en resultaten opstapelde de voorbije weken. Geeft Anderlecht de doodsteek aan Brian Priske?

U weet wel hoe de situatie zit bij Antwerp. Uit de beker geknikkerd door Westerlo, met de hakken over de sloot voorbije Cercle en kansloos onderuit tegen Fenerbahçe. De ploeg is al meer dan een maand op drift en is Europees zo goed als uitgeschakeld.

Brian Priske moet zijn ploeg vanavond naar een sterke prestatie leiden of het verhaal zou wel eens afgelopen kunnen zijn. Het grote probleem is de aanval, die na maanden nog steeds geen klik met elkaar gevonden heeft. Pakt de mayonaise straks wel? Het is te hopen voor de Deen.

Vincent Kompany houdt er zich allemaal niet mee bezig. "Ik bekeek niet enkel de matchen van de voorbije weken, maar heel wat matchen van hen. Dat is mijn werk. Ik koppel dus geen conclusies aan één of twee wedstrijden", aldus de trainer van Anderlecht.

Hij moet dan weer zijn defensie in orde krijgen. Aanvallend loopt het immers niet slecht, maar paars-wit slikt heel wat doelpunten door individuele fouten. Veel veranderingen moeten er niet verwacht worden. De vraag is of Lior Refaelov straks zal mogen starten tegen zijn ex-ploeg. En wie vervangt Murillo? Sardella of Mykhaylichenko?

