Opstellingen Club Brugge - Standard (Jupiler Pro League)

Het zondagvoetbal in de Jupiler Pro League wordt om 13u30 afgetrapt met een interessante affiche tussen Club Brugge en Standard.

Club Brugge

Club Brugge zag gisterenavond de kloof met leider Union opnieuw 5 punten worden en weet dus wat hen te doen staat om in het spoor te blijven: winnen.

Dat zal dan wel moeten gebeuren zonder Noa Lang en Stanley Nsoki. Die eerste is geschorst wegens de optelsom gele kaarten, Nsoki is geblesseerd. Als Clement het aandurft, zal Izquierdo misschien net zoals in het bekerduel tegen Deinze in de basis staan. Achterin zal Mechele moeten depanneren.

Club Brugge zal bovendien met een speciaal shirt spelen ter ere van de 130e verjaardag van de Club. De lancering ervan ging gepaard met onder meer Lambert, Ceulemans en Van der Elst in het shirt.

Standard

Bij de bezoekers uit Luik hebben ze ondanks de trainerswissel al 6 wedstrijden niet meer kunnen winnen. Door de overwinning van Beerschot egen Seraing vorige week, zijn ze nu de ploeg die al het langste op een overwinning wacht in 1A. Ondertussen zijn ze zelfs weggezakt naar de 14e plaats.

De Rouches kunnen in Brugge niet rekenen op de geschorste Joao Klaus terwijl Amallah en Laifis nog twijfelachtig zijn. Elsner hoopt wellicht te kunnen profiteren van de optelsom van wedstrijden die Club al heeft moeten spelen dit seizoen.

Standard mag dan wel niet meer winnen, het heeft de voorbije 6 wedstrijden wel kunnen scoren. Club Brugge wint + beide teams scoren = x2.90

Club Brugge zal snel de schaapjes op het droge willen hebben om zoveel mogelijk te kunnen recupereren: Rust/Einde Club Brugge/Club Brugge = 1.86