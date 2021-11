Opstellingen Eupen - Zulte Waregem (Jupiler Pro League)

Zulte Waregem kreeg vorige week nog rammel van Genk en dat is hard aangekomen. Op het veld van Eupen hopen ze op een verrijzenis.

Eupen liet recent een 0 op 9 optekenen, maar wil graag in de rechterkolom blijven meedraaien. Je weet immers nooit wat er na Nieuwjaar allemaal met de spelerskern gaat gebeuren. Coach Krämer moet Sowah en Magnée nog missen door blessure, maar zijn basiselftal is fit.

Bij Zulte Waregem ook weinig selectieproblemen. Buiten Sormo en Van Aken is iedereen fit. Zulte Waregem heeft nog nooit verloren van Eupen en wil dat ook zo houden. Dury heeft de laatste weken al alles geprobeerd, maar krijgt geen lijn in het spel van Essevee.

Met 32 geïncasseerde doelpunten na 13 speeldagen doet niemand slechter in 1A. Kan Dury zijn defensie eindelijk op poten krijgen? Want het aanvallend geweld van Eupen is redelijk indrukwekkend.

Door de slechte statistieken is Eupen torenhoog favoriet. Een gokje op Zulte Waregem bij betFIRST levert u immers al 5,75 keer uw inzet op. De moeite waard zeker?