Volg KV Mechelen - STVV om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen is bezig aan een prima reeks en wil die uiteraard graag verlengen. STVV doet het qua spelniveau ook niet onaardig, maar op vlak van resultaten is het de laatste weken net niet. Thuis tegen Club werd nipt verloren. Meteen nadien de verplaatsing naar Mechelen moeten maken, is geen cadeau.

Het gelijke spel in de vorige thuismatch tegen Zulte Waregem is nog het minste resultaat dat Mechelen de voorbije weken kon voorleggen, voor het overige zijn het allemaal overwinningen. Ook het spelpeil ging de laatste matchen in grote periodes de hoogte in, ook de invallers kunnen hun steentje bijdragen aan het succes. Zo blijven verder doen, is de boodschap bij KVM.

Sint-Truiden kan de degradatiezorgen voorlopig weghouden, maar het is wel nog eens tijd om punten te pakken. De Kanaries hadden het betere van het spel tegen Anderlecht, deden een uur goed mee in Leuven en waren strijdvaardig tegen Club. Alleen is de oogst met een 1 op 9 nogal mager. In oktober 2019 ging het nog winnen in Mechelen, tijd voor STVV om dat nog eens te doen.

Vrancken kan voor de ontmoeting met de ploeg uit zijn regio niemand recupereren. Van Damme, Peyre, Thoelen, Dailly en Dassy blijven onbeschikbaar. Bij STVV moeten ze het stellen zonder het trio Konaté - Steuckers - Van Dessel.

