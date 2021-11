Volg OH Leuven - KV Oostende LIVE op VOETBALKRANT.COM!

45+3

Nog een hele knappe dribbel van Al-Tamari krijgen we te zien. Het levert een hoekschop op, maar ook hier komt geen goal uit voort.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



44

Hubert redt kopbal Maertens

Maertens kopt een vrije trap van Mercier naar doel. Hubert duwt over.



43

Gele kaart voor Frederik Jäkel





42

Amade mikt van in het strafschopgebied hoog over.



38

De betere periode vanwege KVO heeft nog niet geresulteerd in doelgevaar. Na een doorgekopte vrijschop van D'Arpino wordt het wel even warm, maar er volgt enkel een 'schot' dat over de zijlijn gaat.



34

Gele kaart voor Alfons Amade





33

Oostende is toch wakker geschud, want het is nu meer in de aanval. Voorlopig nog zonder resultaat.



30

Buitenspel of geen buitenspel, die √Ėzkacar is in elk geval de man die ze bij KVO in het oog moeten houden bij stilstaande fases.



26

Doelpunt afgekeurd

Maar het feest gaat niet door! De VAR heeft buitenspel van √Ėzkacar gezien.



23



Doelpunt van Cenk Ozkacar

√Ėzkacar kopt een vrije trap van Mercier aan de tweede paal overhoeks binnen.



20

Kvasina kan zich doorzetten, maar zijn schot is al te zeer binnen het bereik van Romo, die goed plat gaat.



17

De befaamde 'gegenpressing' van KVO hebben we nog niet al te vaak gezien. Daarvoor spelen de bezoekers iets te ver uit mekaar.



14

Een vrije trap van Mercier gaat rakelings voorbij alles en iedereen. √Ėzkacar was niet ver uit de buurt. Als hij zijn voet tegen de bal kon zetten, had hij de 1-0 kunnen binnentikken.



10

Nu een overtreding op Al-Tamari op een niet onaardige plek voor OHL. Hij is wel de man in de spotlights in de eerste tien minuten.



7

Al-Tamari moet even onderzocht worden aan de zijlijn, maar zal wel weer verder kunnen.



3

Veel ruimte voor Al-Tamari, maar zijn voorzet mist kracht en precisie.



2

Bij OHL mogen ze van geluk spreken dat een hoekschop van D'Arpino pardoes voor de neus van Romo belandt, die zo kan oprapen. Evengoed was de bal voor de voeten van een KVO-speler gevallen.



1

OHL heeft zijn voorzitter Khun Vichai - het is ondertussen zo'n drie jaar geleden dat hij overleed - herdacht met een minuut applaus. Nu alle aandacht naar het voetbal.



1

OH Leuven - KV Oostende: 0-0







Vooraf

OHL is al vijf matchen ongeslagen, maar is de vele gelijke spelen beu. Oostende verloor zijn laatste twee competitiematchen. Als OHL de drie punten thuishoudt, komt het in de stand op gelijke hoogte van KVO. De Leuvenaars trachten dat te doen met dezelfde elf die in Anderlecht een punt gingen halen. Wel wijzigingen bij KVO, deels noodgedwongen door drie schorsingen. Blessin brengt D'Haese, Wylin en Bätzner aan de aftrap.



OH Leuven: Soufiane Chakla - Sebastien Dewaest - Sory Kaba - Xavier Mercier - Musa Al-Tamari - Siebe Schrijvers - Casper De Norre - Mandela Keita - Mathieu Maertens - Cenk Ozkacar - Rafael Romo

Bank: Yannick Aguemon - Thibault Vlietinck - Runar Alex Runarsson - Dylan Ouedraogo - Alexis De Sart - Kristiyan Malinov - Kaveh Rezaei



KV Oostende: Siebe Wylin - Maxime D'Arpino - Kenny Rocha Santos - Frederik Jäkel - Steven Fortès - Marko Kvasina - Alfons Amade - Brecht Capon - Guillaume Hubert - Robbie D'Haese - Nick Bätzner

Bank: Thijs Coninckx - Zechariah Medley - Evangelos Patoulidis - Anton Tanghe - Thierry Ambrose - David Atanga - Jordy Schelfhout