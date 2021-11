Union Saint-Gilles - Sporting Charleroi in de Jupiler Pro League - Voorbeschouwing

Het zaterdagvoetbal wordt afgesloten met een topper in het klassement. Zo ontvangt leider Union Sporting Charleroi in eigen huis. Tijd om vooruit te blikken.

Na 13 speeldagen staat Union verrassend aan de leiding in de Jupiler Pro League. Dit met twee punten voorsprong op Club Brugge en vier op Antwerp. Sporting Charleroi doet het prima in de competitie na vorig seizoen een rampjaar te hebben beleefd. Ze staan te blinken op de 5de plaats met maar vijf punten achterstand om de tegenstander van vanavond.

Union

Grote vreugde bij Union deze week want Dante Vanzeir is voor de eerste maal opgeroepen voor de Rode Duivels. Een schitterende bekroning voor de aanvaller die helemaal is ontbolsterd sinds hij bij Union speelt. Het koningskoppel bij Union (Vanzeir en Undav) zijn samen al goed voor 17 doelpunten in de Jupiler Pro League en 13 assists. Verbazende cijfers als je weet dat dit weekend de 14de speeldag begint.

Union kan bijna op een volledig fitte kern rekenen. Alleen Senne Lynen is langdurig afwezig. Voor Siebe Van der Heyden is het opletten want hij staat op één gele kaart van een wedstrijd schorsing.

Sporting Charleroi

Er waait een nieuwe wind door het 'Zwarte Land'. Sporting Charleroi is weer de lastig te bekampen tegenstander van weleer. Edward Still heeft er weer een blok van gemaakt dat strijdt voor elke bal en de linies heel dicht bij elkaar houdt. Ryota Morioka is de draaischijf bij de 'Carolo's', de Japanner scoorde driemaal en gaf vijf assists tot op heden.

Edward Still moet wel een aantal spelers missen voor deze topper. Zo zijn Willems, Nkuba & Van Cleemput geblesseerd en zullen niet aantreden op het veld van Union.

