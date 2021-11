Volg Anderlecht-Kortrijk hier live vanaf 13u30

Anderlecht ging met een slecht gevoel de interlandbreak in. Vincent Kompany heeft tijd gehad om zijn veldbezetting te overdenken en er worden een aantal wijzigingen verwacht.

Amir Murillo is in elk geval geschorst. Als hij met vier verdedigers wil blijven spelen zijn Kilian Sardella en Bogdan Mykhaylichenko de enige opties. Een andere is om met drie te gaan spelen en Magallan naast Harwood-Bellis en Hoedt te zetten.

Vooraan lijkt Refaelov weer in de ploeg te komen voor Ait El Hadj. Dan is nog maar de vraag of hij kiest voor Zirkzee of Kouamé vooraan. Het experiment met beiden zou hij opgegeven hebben waardoor Raman voluit zijn kans zou krijgen. Ook Ashimeru als extra middenvelder is een optie.

Bij Kortrijk staat met Karim Belhocine een voormalige (assistent-)coach van Anderlecht aan het roer. Sinds zijn aantreden een maand geleden haalde Kortrijk 5 op 12. Het verloor bij Club Brugge, klopte Oostende en speelde gelijk tegen Standard en Beerschot.

