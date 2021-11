Voorbeschouwing: Beerschot en Racing Genk zijn twee ploegen op zoek naar punten

Beerschot en Racing Genk sluiten de speeldag af in de Jupiler Pro League. Tijd om vooruit te blikken.

Zowel Beerschot als Racing Genk zijn dringend op zoek naar punten. Al is hun situatie wel verschillend. De thuisploeg heeft na een desastreuze start toch wat vertrouwen kunnen putten uit de 4 op 6 in de laatste twee wedstrijden. Hierdoor hebben ze het verschil met de twee ploegen voor hen kunnen verkleinen tot 4 en 8 punten. Toch is er nog een lange weg te gaan om zekerheid te hebben om het behoud.

Racing Genk werd in het begin van het seizoen getipt als één van de outsiders voor de titel. De laatste weken zie je daar nog weinig van terug. Zo zijn de Limburgers teruggezakt naar de 7de plek in de Jupiler Pro League met al 10 punten achterstand op leider Union.

Beerschot

De thuisploeg zal het zonder Thibault De Smet moeten doen die een wedstrijd schorsing moet uitzitten vanwege zijn 5de gele kaart van het seizoen. Anderzijds recupereert trainer Javier Torrente Jan Van Den Bergh en Mauricio Lemos die terug fit zijn. Alle internationals van Beerschot (waarvan Vaca en Caciedo de belangrijkste zijn) waren tijdig terug en hebben nog een aantal trainingen in de benen.

Racing Genk

Goed nieuw voor Racing Genk. Zij moeten alleen Cuesta missen omwille van een blessure. De rest van de kern is fit en klaar om te spelen. Junya Ito heeft veel vertrouwen getankt bij de nationale ploeg van Japan waar hij tot tweemaal toe de matchwinnaar was. Hopelijk voor Racing Genk kan hij deze vorm morgen doortrekken in het Olympisch Stadion.

