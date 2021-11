LIVE Cercle-Charleroi: Vanderhaeghe wisselt twee keer

Cercle Brugge heeft elk punt broodnodig, maar Charleroi is dit seizoen al een kwaaie klant gebleken.

Yves Vanderhaeghe heeft een heel moeilijke week achter de rug na het overlijden van zijn vader. Een driepunter tegen Charleroi zou de geplaagde coach ook veel deugd doen. Hij moet wel Decostere, Corryn en Popovic missen door blessures. Voor Somers is er een basisplaats weggelegd.

Bij Charleroi ontbreken Nkuba, Van Cleemput en Willems door blessurelast. Edward Still is op zijn hoede voor Cercle, dat uit het dal lijkt te kruipen. “Het is een dynamisch, mobiel team dat heel goed drukt. Het levert interessant spel en is onlangs van systeem veranderd, wat hen een nieuwe boost gaf."

