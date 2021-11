Volg KV Mechelen - Club Brugge vanavond om 20u45 LIVE bij VOETBALKRANT.COM!

Een heerlijke affiche om na de interlands de competitie te hervatten: KVM - Club, de nummer 4 tegen nummer 3 uit de rangschikking. Geen van beide teams kon op de vorige speeldag evenwel een overwinning boeken. Reden te meer om dat vrijdagavond wel te doen.

KV Mechelen was met een 16 op 18 opgerukt naar de top vier, maar liep op de vorige speeldag tegen Sint-Truiden tegen een ongelukkige thuisnederlaag aan. Niet ideaal wetende dat de Mechelaars hierna Club Brugge op bezoek zouden krijgen. Ze speelden in hun vorige match wel volgens de principes die Vrancken zijn spelers steeds meegeeft. Met wat meer precisie in het spel kan KVM blauw-zwart mogelijk toch pijn doen.

Van zo'n scenario willen ze in Brugge natuurlijk niets weten. Philippe Clement drukte de wens uit om in eigen land nog eens een goede reeks neer te zetten. De landskampioen kan slechts één zege uit de laatste drie matchen voorleggen en is toch net iets betere resultaten gewend. Het had buitenshuis ook zelden overschot. De Ketelaere en Vanaken & co hebben natuurlijk wel het talent om daar vrijdag komaf mee te maken.

Thoelen is opnieuw fit, maar Coucke blijft de voorkeur genieten onder de lat met Malinwa. Voor Druijf, Peyre, Van Damme, Dassy, Dailly en Van den Eynden komt deze wedstrijd wel nog te vroeg. Bij Club is Hendry licht onzeker met last aan de enkel. De bezoekers moeten het hiernaast nog zeker stellen zonder Providence en Shilton.

