Herfstkampioen! Ongrijpbare Deniz Undav leidt wervelend Union in Oostende naar 18 op 18

Onder impuls van een ongrijpbare Deniz Undav liepen de Unionisten in de eerste helft uit tot 1-4. Undav maakte na een snelle tegenstoot zijn hattrick compleet, Burgess maakte met zijn tweede doelpunt de eerste set compleet. In het slot scoorde Undav de 1-7 met de neus. De herfsttitel is een feit!

Club Brugge verloor in Mechelen, Antwerp keerde met lege handen terug uit STVV. Zou Union de lachende derde worden? Alexander Blessin hoopte vooraf dat Union een slechte dag zou hebben, maar de Duitser moest vaststellen dat niets minder waar was. Na amper een minuut knalde Nieuwkoop de bal al tegen de touwen, maar Vanzeir stond eerder in de fase buitenspel. Uitstel, maar zeker geen afstel. Na vijf minuten sloegen drie KVO-verdedigers aan het klungelen, Undav bedankte met de 0-1.

Het waaide hard aan de kust, maar ook op het veld ging Union als een wervelwind tekeer. Nieuwkoop zette een uitstekende dubbelpass op met Nielsen, voor het doel koos Undav perfect positie om zijn tweede van de avond binnen te leggen. Ronduit indrukwekkend wat de Brusselaars lieten zien. KV Oostende zag sterretjes, maar kreeg na een snelle tegenstoot hulp van Kandouss. De verdediger van Union deponeerde het leer in de voeten van Ambrose, die de aansluitingstreffer naast Moris in doel schoof.

Op het halfuur werd een doelpunt van Ndicka terecht afgekeurd voor buitenspel. In plaats van 2-2 werd het 1-3. De KVO-defensie zag er andermaal niet goed uit, Casper Nielsen nam Hubert voor de derde keer te grazen. Toch was het Undav die de hoofdrol bleef opeisen. Op slag van rust ging de Duitser op wandel in de Oostendse zestien. Aan de tweede paal vond de spits Burgess, die de zware 1-4-ruststand in doel legde.

Alexander Blessin probeerde het tij te doen keren door een driedubbele wedstrijd aan de koffie, maar de Duitser mocht blij zijn dat Teuma er vlak na de rust geen 1-5 van maakte. Op het uur lag balverlies van Gueye aan de basis van de vijfde Brusselse treffer. Teuma vond Vanzeir, wiens voorzet/schot aan de tweede paal werd binnengetikt door de compleet vrijstaande Deniz Undav. De spits maakte zijn hattrick compleet. Nog was de honger van Union niet gestild. Burgess knikte een hoekschop van Nielsen staalhard in doel, voorbij een stilaan moedeloze Hubert. Een tegen zes, Union demonstreerde in de Versluys Arena.

Undav had al drie streepjes achter zijn naam, spitsbroeder Vanzeir bleef verwoed op zoek gaan naar een treffer. Tien minuten voor tijd maaide hij in een ideale positie naast de bal. In de herneming was de Limburger lucide genoeg om het leer enig mooi over Hubert te wippen. Undav was collegiaal en toucheerde de bal niet meer... Dacht iedereen. Na afloop gaf Undav aan dat hij de bal met de neuspunt beroerde. En dus blijft het een constante dit seizoen: als Vanzeir scoort, scoort Undav niet en vice versa.

Hoe dan ook is Union met nog twee wedstrijden te gaan zeker van de titel van herfstkampioen. De Brusselaars tellen intussen zeven (!) punten voorsprong op dichtste achtervolgers Antwerp en Club Brugge. Zou er dan misschien toch een sprookje in de maak zijn? KV Oostende zit dan weer in de hoek waar de klappen vallen. De mannen van Blessin zijn na vier nederlagen op rij bezig aan een vrije val in het klassement.