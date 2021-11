Volg OHL - Seraing vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

OHL wil uiteraard niets liever doen dan zijn opmars verderzetten. Seraing liet tegen AA Gent echter zien dat het zich niet zomaar wil neerleggen bij een seizoen tegen de degradatie. Een interessante insteek voor de wedstrijd van zaterdagavond.

Na een moeilijk seizoensbegin was OHL bezig om er helemaal bovenop te komen: het verloor geen enkele van zijn laatste zes competitiematchen. Uit bij Standard en Anderlecht ging het gelijkspelen, Sint-Truiden en Oostende stuurde het puntenloos huiswaarts. Leuven kon in zijn thuismatchen in plaats van nog mar eens gelijk te spelen eindelijk de volle buit pakken en het is vastberaden om die lijn door te trekken.

Seraing kende ook al een moeilijke periode, met als uitschieter de hattrick van Mikautadze en de 5-1 tegen Zulte Waregem. Nadien gleed de promovendus met een 0 op 9, en een volledig weggegooide zege uit bij Union, af naar de onderste regionen. Het gelijkspel tegen AA Gent op de vorige speeldag toont aan dat de Luikenaars het wel degelijk nog in zich hebben om het de andere ploegen moeilijk te maken.

Al-Tamari is geschorst bij Leuven, toch wel een bedrijvige speler die offensief voor heel wat gevaar kan zorgen. Voorts beschikt Marc Brys wel over een volledige kern. Ook slechts één afwezige bij Seraing: enkel D'Onofrio ligt in de lappenmand.

