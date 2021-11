Zet Antwerp goede reeks verder op het veld van STVV?

Deze middag staan STVV en Antwerp tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij een overwinning kan Antwerp op één punt van Union komen, maar ook de leider heeft nog een wedstrijd te goed.

Antwerp gaat het wel niet cadeau krijgen, want STVV is op een goede manier de internationale break ingegaan. De Kanaries konden namelijk winnen op het veld van KV Mechelen met 0-1 na een owwgoal van Bijker. Deze lijn wil STVV uiteraard graag door trekken.

Maar ook Antwerp zit in de winning mood. Zo kon de club haar laatste twee wedstrijden winnen en staan ze nu op een uitstekende tweede plaats in het klassement. Bij een overwinning loopt The Great Old drie punten uit op Club Brugge.

Kan Antwerp de drie punten meepikken op het veld van STVV?