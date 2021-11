Standard-Eupen 0-0. Na onderbreking zijn we opnieuw onderweg

Na 14 speeldagen staat Standard op een zwakke 13e plaats in het klassement. Zaterdagavond nemen ze het op Sclessin op tegen het nummer 7 Eupen.

De omgekeerde wereld lijkt het wel, Standard op 13 en Eupen op 7. Na een zeer sterke seizoensstart stonden de Panda's zelfs even mee aan de leiding in 1A. Maar de voorbije vier wedstrijden kon Eupen geen wedstrijd meer winnen.

Als het gaat over wedstrijden winnen, weet Standard ook niet goed van welk hout pijlen te maken. De laatste overwinning van De Rouches in de competitie dateert al van 12 september, 0-1 op het veld van Seraing. Onder trainer Elsner kon Standard nog niet winnen. Voor de interlandbreak werd er wel vertrouwen opgedaan tegen Club Brugge door in het Jan Breydelstadion nog een 2-0 achterstand op te halen (dankzij Club-doelman Mignolet).

Met een overwinning kan Standarad zich opnieuw in de buik van het klassement nestelen, net onder Anderlecht en voorbij AA Gent. Het zou de rust alleszins doen weerkeren.

Eupen speelde voor de interlandbreak nog gelijk tegen Zulte Waregem en verloor 3-0 tegen Charleroi. Hun laatste overwinning dateert al van 3 oktober, toen ze een achterstand ophaalden tegen Genk met z'n tienen. Daarvoor liep nagenoeg alles op rolletjes bij de Oostkantonners. Coach Krämer zal tijdens de break alles opnieuw op orde hebben gezet.

Bet-tips:

Beide ploegen kunnen niet meer winnen. Dus waarom geen gelijkspelletje probereren? X3.85

Standard gaat voor de zege thuis en laat Eupen niet scoren: X3.55

Standard gaat vol voor de zege en staat voor aan de rust + wint de wedstrijd: x3.10