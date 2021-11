Frey met de 2-0 voor Antwerp!

Deze avond staan Antwerp en KV Oostende tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij Antwerp start Fischer opnieuw in de basis, terwijl Bataille op de bank start tegen zijn ex-ploeg. Bij KV Oostende zijn er enkele wijzigingen in vergelijking met de vorige speeldag.

81' 10"

80



Doelpunt van Manuel Benson

Capon met een serieuze blunder bij de bezoekers en daar profiteert Benson optimaal van. Hij trapt knap binnen: 3-0.

78

Makhtar Gueye

David Atanga



74

Viktor Fischer

Michel Ange Balikwisha



74

Mbwana Ally Samatta

Manuel Benson



73

Daar heeft Fischer bijna zijn tweede van de avond beet. Zijn kopbal gaat naast.

66

Vincent Koziello

Nick Bätzner



66

Samatta lijkt meteen voor de 3-0 te zorgen, maar de aanvaller staat buitenspel. Het doelpunt gaat dus niet door.

63



Doelpunt van Michael Frey

Fischer is sterk bezig. Na een doelpunt heeft hij nu ook een assist beet. Hij schildert een corner op het hoofd van Frey, die de bal uitstekend binnen knikt.

62

Knap schot van Verstraete! Hubert verwerkt de bal in hoekschop.

60

Pierre Dwomoh

Pieter Gerkens



53

Gele kaart voor Pierre Dwomoh



53

Fischer heeft er zin in. Zijn voorzet komt net niet tot bij Samatta.

48



Doelpunt van Viktor Fischer

Eerst trapte Fischer nog op Hubert, maar een minuut later kan hij wel scoren. Verstraete stuurt een heerlijke pass richting Samatta die de bal maar heeft breed te leggen tot bij Fischer. Die legt de 1-0 makkelijk binnen.

46

Tweede helft op gang getrapt!

Krijgen we doelpunten te zien in de tweede helft?





Rust





45+1

Knappe pass van Capon tot bij Rocha. De middenvelder raakt niet voorbij Butez.

45

Fischer lijkt gevaarlijk te zullen worden, maar Fortes zit er uitstekend tussen.

45

Gele kaart voor Vincent Koziello



38

Wat een kans voor Frey! Seck met een schitterende pass tot bij de aanvaller, maar zijn controle is niet goed genoeg, waardoor het niet gevaarlijk kan worden.

31

Toch eens KV Oostende. Gueye krijgt zijn schot niet voorbij Butez.

27

Ritchie De Laet probeert het met een kopbal na een vrije trap die lang onderweg is. Zijn kopbal is geen probleem voor Hubert.

23

KV Oostende komt beter in de wedstrijd, maar echte kansen hebben de bezoekers nog niet gehad.

18

Er valt voorlopig niet veel te beleven. Fortes kan Samatta van een kans houden.

10

Antwerp wordt sterker. De voorzet van Fischer komt er echter niet uit.

7

Radja Nainggolan

Alhassan Yusuf



7

Pech voor Antwerp!

Slecht nieuws voor de thuisploeg. Radja moet namelijk al geblesseerd naar de kant. Hij lijkt last te hebben van een spierblessure.

1

De wedstrijd is begonnen!

Kan Antwerp de drie punten thuishouden?

1

Antwerp - KV Oostende: 0-0



Antwerp: Mbwana Ally Samatta - Ritchie De Laet - Abdoulaye Seck - Birger Verstraete - Viktor Fischer - Samuel Vines - Radja Nainggolan - Jean Butez - Dinis Almeida - Pierre Dwomoh - Michael Frey

Bank: Alhassan Yusuf - Michel Ange Balikwisha - Pieter Gerkens - Dorian Dessoleil - Ortwin De Wolf - Manuel Benson - Jelle Bataille



KV Oostende: Maxime D'Arpino - Makhtar Gueye - Kenny Rocha Santos - Frederik Jäkel - Steven Fortès - Théo Ndicka - Vincent Koziello - Brecht Capon - Guillaume Hubert - Robbie D'Haese - Thierry Ambrose

Bank: Siebe Wylin - Zechariah Medley - Alfons Amade - Evangelos Patoulidis - Nick Bätzner - David Atanga - Jordy Schelfhout

Vooraf