Volg Cercle Brugge - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Gele kaart voor Leonardo Da Silva Lopes





63



Doelpunt van Dino Hotińć (Penalty)





63

Cercle opnieuw op voorsprong!

Hotińá schiet de strafschop in de rechterhoek: Cercle opnieuw op voorsprong!



62

De VAR is de penalty aan het checken...





62



Penalty voor Cercle Brugge

Hoekschop voor Cercle en is daar sprake van een trekfout? De Cremer geeft penalty!



61

Gele kaart voor Vinicius de Souza Costa





60

Gele kaart voor Lucas Bijker





57

Dit lijkt toch opnieuw meer op het spelbeeld uit het begin van de match: Cercle dat overtredingen afdwingt en zo de druk kan opvoeren. Matondo kan vanuit een scherpe hoek voor brengen, Coucke staat pal aan de eerste paal.



54

Een vrije trap zorgt nu toch weer voor een warrige fase voor het Mechelse doel. De KVM-verdediging kan wel opruimen.



50

KV Mechelen heeft in de openingsminuten van de tweede periode de bal al beter laten rondgaan. Benieuwd of dit een voortekenen is voor het vervolg van de wedstrijd.



46

We zijn weer vertrokken voor de tweede helft.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Plots is het alle hens aan dek voor Cercle. Via een verdediger en de paal wordt de 1-2 nog net vermeden.



43



Doelpunt van Nikola Storm (Kerim Mrabti)

Eindelijk eens KV Mechelen met een behoorlijke aanval en daar is de gelijkmaker al. Storm schiet de 1-1 in de linkerbenedenhoek. De koude douche is dus voor Cercle.



40

Met het einde van de eerste helft in zicht begint het te regenen in Brugge. Uitkijken of dat nog tot letterlijke en figuurlijke uitschuivers teweeg brengt voor rust.



37

Coucke houdt KV in de match

Opnieuw een kopbal van Utkus op hoekschop! Deze keer kan Coucke redding brengen.



34



Doelpunt van Edgaras Utkus (Dino Hotińć)

De netten trillen, want Cercle heeft nu wel zijn doelpunt beet. Utkus kopt raak op hoekschop!



33

Mechelen geeft de bal makkelijk prijs. Hotińá kan nog eens aanleggen, Souza ligt in de weg.



32

Cercle verdient een doelpunt

Hotińá schiet van net buiten de rechthoek over. Cercle verdient een doelpunt, maar het staat nog altijd 0-0.



30

Geoffrey Hairemans

Samuel Oum Gouet

Hairemans gaat eraf. Hij lijkt last te hebben aan het bovenbeen.



27

Net naast

Somers tikt een voorzet van Deman net naast. Dit scheelde niet veel.



26

Mooi moment. De KV Mechelen-supporters scanderen de naam van Miguel Van Damme en heffen You'll Never Walk Alone aan. Dat levert ook applaus op van in de tribunes met Cercle-fans.



25

Na een stevig duel moet Utkus even bijgewerkt worden aan de zijlijn.



22

Stilaan halverwege de eerste helft. Hoewel de echt uitgespeelde kansen nog ontbreken, kan Cercle wel moed putten uit de eerste twintig minuten. KV Mechelen moet beter kunnen.



18

Bateau moet verzorging krijgen. Centraal in de verdediging mag er wel niet te veel gebeuren voor KV, want Peyre is nog niet inzetbaar.



16

Mooie aanval van Cercle, die begon bij een versnelling van Matondo. Deman devieert de voorzet van Somers via een Mechels been naast. Hoekschop dus.



13

Cercle is gretig gestart. KV Mechelen moest al een paar keer de overtreding maken en daar kwam dan toch al iets uit voort wat op doelgevaar lijkt. Zelf heeft Mechelen zijn spel nog niet kunnen ontwikkelen.



9

Deman kopt een vrije trap net naast.



8

Het was even kijken hoe Vanderhaeghe zijn pionnetjes zou neerzetten. Hij kiest met Lopes-Van der Bruggen (centrum) en Matondo-Hotińá (flanken) voor twee blokken van twee achter spitsen Somers en Deman.



5

Op vrije trap verliest de KV-defensie Somers uit het oog. Hij probeert aan de verste paal terug voor de doelmond te koppen, maar zo belandt het leer in de handen van Coucke.



1

De bal rolt in het Jan Breydelstadion.



1

Cercle Brugge - KV Mechelen: 0-0





Cercle Brugge: Thomas Didillon - Jesper Daland - Edgaras Utkus - Robbe Decostere - Dino Hotińć - Rabbi Matondo - Dimitar Velkovski - Olivier Deman - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Leonardo Da Silva Lopes

Bank: Vitinho - David Sousa - Waldo Rubio - Charles Vanhoutte - Alex Millan - Sébastien Bruzzese - Franck Kanouté



KV Mechelen: Ga√ętan Coucke - Lucas Bijker - Sheldon Bateau - Sandy Walsh - Geoffrey Hairemans - Nikola Storm - Hugo Cuypers - Rob Schoofs - Alec Van Hoorenbeeck - Kerim Mrabti - Vinicius de Souza Costa

Bank: Iebe Swers - Onur Kaya - Igor De Camargo - Yannick Thoelen - Samuel Oum Gouet - Gustav Engvall - Maryan Shved