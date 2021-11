Volg Cercle Brugge - KV Mechelen om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen kan solliciteren naar plek in top drie als het Yves Vanderhaeghe nog meer onder druk zet

Beukt KV Mechelen de poort naar de top drie open? Dat moet Yves Vanderhaeghe zien te vermijden, want zijn Cercle Brugge is veruit de ploeg die het meest nood heeft aan punten. Met het elan waar Malinwa zich momenteel in bevindt, staat groen-zwart voor een lastige opdracht.