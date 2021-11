Volg Racing Genk-Club Brugge live vanaf 13u30

Woensdag komt Club Brugge naar de Cegeka Arena voor de 1/8ste finales van de Croky Cup. Zondag vindt het eerste bedrijf plaats. In de topper van de speeldag willen zowel Genk als Club Brugge komaf maken met een mindere reeks. Bovendien kregen beide coaches onlangs bakken kritiek te verwerken.

Racing Genk leek de crisis afgewend te hebben, maar na een op zes tegen Beerschot en Cercle Brugge steeg de druk alweer in de Cegeka Arena. Op bezoek bij Dinamo Zagreb (1-1) sleepte een verdienstelijk Genk een punt uit de brand, terend op een strakke organisatie. "Maar thuis tegen Brugge moeten we gewoon twee keer winnen", vertelde John van den Brom vrijdag.

Dat zal Racing Genk zondag moeten doen zonder Paul Onuachu. De boomlange Nigeriaan is niet fit voor de topper tegen Club Brugge. Onuachu richt zijn pijlen op het bekerduel van woensdag. Carlos Cuesta traint weer met de groep, maar moet nog even geduld tonen. Daniel Munoz is na een lichte blessure opnieuw beschikbaar.

Bij Club Brugge is het momentum weg. Tegen Standard bleef blauw-zwart op een draw steken, in KV Mechelen ging Club Brugge ten onder. De levensbelangrijke Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (0-5) draaide dan weer uit op een ongekende domper. Het gemor in de tribunes neemt toe, ook succescoach Philippe Clement ontsnapt niet aan de kritiek.

Op Shinton en Providence na zakt Club Brugge op volle sterkte af naar de Cegeka Arena. Clement selecteerde deze 21 namen.

De topper tussen Genk en Club Brugge staat onder leiding van Lawrence Visser en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

