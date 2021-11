Volg Union - OH Leuven om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het seizoen van Union is als een sprookje. Het mag zich nu zelfs herfstkampioen noemen. Met een afgetekende voorsprong op de rest rijst de vraag of het zich aan het eind van het seizoen landskampioen mag noemen. Maar eerst de eerstvolgende opdracht: de thuismatch tegen OHL.

Union SG verrast al aangenaam vanaf de eerste speeldag en halfweg de competitie is er nog altijd geen einde gekomen aan het momentum. Integendeel, vorige zondag scoorde het liefst zeven(!) keer op het veld van KVO. Als de Unionisten vrijdag de drie punten thuishouden, vergroot hun voorsprong op de eerste achtervolgers voorlopig tot tien punten. Gunnen Undav en Vanzeir elkaar opnieuw enkele doelpunten?

Tegenstander OHL was bezig aan een reeks van zes competitiematchen zonder nederlaag toen de interlandbreak eraan kwam. In de eerste match na die break verloor een pover OHL met 1-3 van Seraing. Niet lekker om na dat resultaat op bezoek bij de leider te moeten. Anderzijds: uit bij Antwerp en Club vermeed Leuven een nederlaag, het mag dat nu ook in het Dudenpark proberen.

© photonews

Weinig blessurezorgen bij coaches Mazzù en Brys. Union stelt het zonder middenvelder Lynen, OHL kan geen beroep doen op Kuharevych. Leuven recupereert dan wel weer de uit schorsing terugkerende Al-Tamari. Ook uitkijken wie bij de bezoekers onder de lat staat, na een blunder van Romo in de vorige match. Behoudt hij het vertrouwen of krijgt Runarsson zijn kans onder de lat?

Voorspelt u bij BETFIRST een overwinning ven Union, dan verdient u 1,33x uw inzet. Loopt het anders af, dan maakt u kans op een wel heel mooie prijs! Een gelijkspel levert u 6,50x uw inzet op, een overwinning voor OHL zelfs 8,50x uw inzet!