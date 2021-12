Volg Anderlecht-Zulte Waregem hier live vanaf 16u

Anderlecht heeft moeite met de nul te houden en Zulte Waregem heeft de op één na slechtste verdediging van de Jupiler Pro League. Krijgen we deze namiddag een doelpuntenfestival in het Lotto Park?

Zulte Waregem incasseerde al 35 doelpunten, Anderlecht 22. Essevee heeft wel de beste aanval van alle ploegen die onderaan staan met 25 stuks. Zinho Gano (negen goals), Jelle Vossen (tien goals) en Jean-Luc Dompé (tien assists) zijn daar grotendeels voor verantwoordelijk.

Vincent Kompany heeft amper zorgen, maar is zoals gewoonlijk wel op zijn hoede. Zijn ploeg kan nog altijd geen consequent voetbal brengen, zoals in de beker tegen Seraing weer te merken was. Een werkpunt waar hij al heel het seizoen op aan het hameren is.

Gisteren was er ook een bericht dat Killian Sardella geopereerd zou moeten worden, maar dat was wat voorbarig. De verdediger zit normaal gezien in de selectie en zou later inderdaad een ingreep moeten ondergaan.

Benito Raman is wel nog steeds geschorst. Olsson en Refaelov lopen er waarschijnlijk gewoon bij. De twee twijfelachtige spelers trainden vrijdag reeds mee.

Voor betFIRST is Zulte Waregem zo goed als kansloos in het Lotto Park. Ze staan genoteerd aan 14.00. Een gokje op een stunt kan u dus al heel wat opleveren...