LIVE: Eupen komt op voorsprong

Vorig seizoen kende KV Oostende een fantastisch jaar, maar dit staat in schril contract met deze jaargang. KV Oostende bengelt in de onderste regionen van het klassement en het wordt tijd om punten te pakken. Kan Eupen het kind van de rekening worden? Tijd om vooruit te blikken!

Vorig seizoen kwamen KV Oostende en KAS Eupen elkaar tweemaal tegen. Winnen werd er niet gedaan want beide partijen eindigden op een 1-1 gelijkspel.

KV Oostende

KV Oostende kent moeilijke weken met onder andere de zware pandoering tegen competitieleider Union. Het kreeg in eigen huis zeven doelpunten om de oren, zo werd het uiteindelijk 1-7. De laatste overwinning van de 'Kustboys' dateert al van 16 oktober tegen Cercle Brugge, nadien volgden vijf nederlagen in de competitie op rij. Afgelopen week werden ze ook uitgeschakeld in de Croky Cup door KV Kortrijk met het kleinste verschil.

Het is dus dringend tijd voor KV Oostende om punten te pakken. Hiervoor kunnen ze alvast terug rekenen op twee sterkhouders. Zo zijn namelijk Marko Kvasina en Brecht Capon terug fit en klaar om Oostende op sleeptouw te nemen.

KAS Eupen

Eupen werd getipt als één van de degradatie kandidaten maar heeft zich, vooral dankzij een sterk seizoensbegin, op een veilige 8ste plaats genesteld. Hun voorsprong op de degradatiekandidaten is de laatste weken wel geslonken. Er werd nog een punt gepakt tegen Zulte Waregem en KV Kortrijk maar de laatste overwinning dateert toch al van 3 oktober toen het won van Racing Genk.

Eupen zal het vanavond moeten doen zonder Emmanuel Sowah en Gary Magnee. Gelukkig kunnen ze wel rekenen op Smail Prevljac en Stef Peeters, de twee onvervalste sterkhouders bij Eupen.

