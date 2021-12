Volg OHL-Gent hier vanaf 16u15

OH Leuven is helemaal weg uit de gevarenzone en wil de opmars verder zetten. Ook AA Gent is aan zijn remonte richting de top vier begonnen en dus verwachten we wel een aangename namiddag aan den Dreef.

Gent moet Kums en Bezus door blessures missen. Hein Vanhaezebrouck kan wel rekenen op een Tarik Tissoudali in bloedvorm. OHL ging door in de beker na een moeilijke wedstrijd tegen Westerlo. "Daarnaast pakten ze ook punten tegen Brugge en Antwerp. Het wordt dus geen plezierreisje naar Leuven", aldus Hein Vanhaezebrouck. Hein zag De Sart wel met succes de plaats van Kums innemen. Maar de blessures beginnen wel weer te komen. "Dat is onvermijdbaar. We speelden 4 wedstrijden in 10 dagen. Zoiets weegt door op termijn. De een kan de fysieke belasting goed verteren, de ander ondervindt last. Iedereen reageert anders. Leuven speelde net als ons een midweekmatch. Dat is een voordeel. We strijden met gelijke wapens." Ondanks de goeie resultaten van OHL is Gent torenhoog favoriet. Een gokje op OHL kan u zelfs al 4.90 keer uw inzet opleveren bij betFIRST. Kijk hier voor nog meer interessante odds.