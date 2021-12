STVV-Union: 31' Daar zijn de Union-spitsen plots: Vanzeir vindt Undav, de 0-1 is een feit.

Vrijdagavond openen STVV en Union speeldag 17 in de Jupiler Pro League. Beide ploegen gingen op de vorige speeldag ten onder.

Vorige week ging STVV met 2-0 onderuit op bezoek bij Seraing. De troepen van Bernd Hollerbach willen zich vrijdag herpakken met een sterke prestatie tegen koploper Union. De Kanaries haalden slechts 8 op 24 in eigen huis, maar nam er wel de scalp van AA Gent en Antwerp.

STVV kan geen beroep doen op Bauer, die nog steeds geschorst is na de drieste tackle op de enkel van Druijf. Balongo, Van Dessel en Janssens liggen dan weer in de lappenmand.

Union trainde twee keer op kunstgras

Koploper Union maakte vorige week na zes zeges op rij nog eens kennis met een nederlaag. Een uitgekookt OHL kwam Union in het Dudenpark verrassen. Coach Felice Mazzu gaf tijdens zijn persbabbel aan op zijn hoede te zijn voor STVV. Bovendien zal het voor Union ook zaak worden om snel aan te passen aan het kunstgras in Stayen. "We hebben twee keer getraind op kunstgras, iets wat mijn jongens absoluut nodig hadden. STVV is een ploeg met veel kwaliteiten, we zullen moeten strijden. Hun Japanners brengen veel voetbal en creativiteit bij aan de ploeg", beseft Mazzu.

Op de onfortuinlijke Senne Lynen (knie) na kan Felice Mazzu op volle kracht afzakken naar Haspengouw. De Italo-Belg selecteerde deze spelers.

📑 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 🧢



Outre Senne Lynen blessé, notre coach peut compter sur un groupe 100% fit ! pic.twitter.com/u26LtPNCNG — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) December 2, 2021

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Jasper Vergoote. VAR van dienst is Bram Van Driessche.

