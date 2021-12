Blijft Antwerp in het spoor van Union? The Great Old neemt het deze middag op tegen Standard

Om 13u30 staan Antwerp en Standard tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Antwerp is op dreef en staat voorlopig op de tweede plaats, terwijl het bij de Rouches helemaal niet draait met slechts een dertiende plaats.

Antwerp doet het de laatste weken uitstekend en heeft donderdagavond nog extra vertrouwen kunnen tanken met een overwinning in de Europa League tegen Olympiakos. The Great Old kan deze middag in het spoor van Union blijven in het klassement, maar dan moet er wel gewonnen worden tegen Standard.

Bij de Rouches hebben ze iets recht te zetten, want de voorbije twee wedstrijden in de Jupiler Pro League werden kansloos verloren tegen KAA Gent en Charleroi. Kan Standard de rug rechten op de Bosuil?

Houdt Antwerp de drie punten thuis of gaat Standard met de overwinning aan de haal?