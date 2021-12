LIVE Charleroi-KV Oostende: Eerste grote kans voor Charleroi

42

Hubert houdt Nicholson weer van een doelpunt.



42

Knezevic blokt Gueye af.



40

Het is wat - euh - verwaterd. In het begin van de match zagen we nog kansen, nu niet meer.



32

Koffi tackelt spectaculair een bal weg voor Bätzner.



31

De lijnen worden steeds moeilijker zichtbaar. 't Is wel natte sneeuw die nu valt, maar hij blijft wel liggen op het veld.



30

Door de sneeuw was het dus moeilijk om de lijn te trekken.



29

Nicholson heeft gescoord, maar er is gevlagd voor buitenspel. Dat wordt nu nagekeken, maar het duurde wel drie minuten voor we iets wisten. Het is buitenspel.



24

D'Arpino trapt een vrije trap over het doel.



23

Beide ploegen gaan eigenlijk nog goed om met de omstandigheden. Ze begrijpen dat het geen goed idee is om de bal over de grond te passen.



19

Het is wel een glijpartij aan het worden.



19

Kayembe zet hard voor, maar Hubert zit er nog tussen.



13

Wat is dit allemaal? Koffi lanceert met zijn uittrap Gholizadeh en die komt voor Hubert, maar de doelman is weer de sterkste.



12

Gueye trapt naast, maar wel een hoekschop. Leuk begin, dat hadden we niet verwacht.



11

Weer een grote kans voor Nicholson. Maar het is bijna Ndicka die in eigen doel trapt.



10

Fortes kopt over.



9

Wat doet Ambrose allemaal? Hij twijfelt tussen passen en zelf schieten en dan is de kans weg.



6

Nicholson gaat alleen op Hubert af, maar de bal wil niet meewerken op het besneeuwde veld. Hij stuit op de doelman.



4

De bal remt zwaar af op het moeilijk bespeelbare veld. Dit lijken niet meteen de ideale omstandigheden voor een fantastische match.



1

Charleroi - KV Oostende: 0-0





20:44

We weten meteen wie de ijsbeer is. Brecht Capon is de enige die met korte mouwen aan de aftrap komt.



Charleroi: Stefan Knežević - Loïc Bessile - Adem Zorgane - Ali Gholizadeh - Shamar Nicholson - Joris Kayembe - Hervé Koffi - Stelios Andreou - Marco Ilaimaharitra - Jackson Tchatchoua - Ryota Morioka

Bank: Didier Desprez - Valentine Ozornwafor - Mamadou Fall - Guillaume Gillet - Martin Wasinski - Amine Benchaib - Anass Zaroury



KV Oostende: Zechariah Medley - Maxime D'Arpino - Makhtar Gueye - Kenny Rocha Santos - Steven Fortès - Théo Ndicka - Alfons Amade - Brecht Capon - Guillaume Hubert - Nick Bätzner - Thierry Ambrose

Bank: Thijs Coninckx - Siebe Wylin - Frederik Jäkel - Evangelos Patoulidis - Robbie D'Haese - David Atanga - Jordy Schelfhout