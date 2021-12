CLUZWA: De Ketelaere zet Club op voorsprong

De laatste wedstrijd van de 18e speeldag kondigt zich aan als een niet oninteressant West-Vlaams duel tussen Club Brugge en Zulte Waregem.

Club Brugge

Club Brugge mag dan wel op een gedeelde tweede plaats staan in het klassement, het loopt allesbehalve van een leien dakje bij de landskampioen. Na een lastige periode werd er wel twee keer gewonnen van Racing Genk, de 3-2 tegen Seraing van vorige week en de 4-1 tegen PSG zullen toch stof tot nadenken gegeven hebben.

Vooral defensief stof tot nadenken want blauw-zwart heeft na 17 speeldagen toch al 23 tegendoelpunten geslikt en staat daarmee op de 6e plaats met zelfs Kortrijk nog boven hen. We zijn benieuwd of Clement opnieuw naar het duo Nsoki-Hendry teruggrijpt en met hoeveel man hij in de defensie zal spelen.

© photonews

Zulte Waregem

De bezoekers uit Zulte Waregem zullen er alleszins alles aan doen om het die zwakke Brugse defensie moeilijk te maken. Met 27 doelpunten nestelt Essevee zich in de middenmoot qua efficiëntie voor doel. Dat laat zich echter niet omzetten in puntengewin want Zulte Waregem staat voorlopig op de voorlaatste plaats.

Hekkensluiter Beerschot staat nog 8 punten achter Zulte Waregem maar nadat Cercle 9 op 9 heeft gepakt, lijkt de vereniging echt wel gelanceerd. Seraing daarentegen kan nog stevig zakken.

Bet tips:

Club Brugge wint en beide teams scoren: x2.40

Gelijkspel bij de rust, Club Brugge wint: x4.70