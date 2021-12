Vooraf: Derby-verliezer Beerschot zoekt naar eerherstel in Eupen

Eupen begon goed aan het seizoen, maar is de laatste weken niet in vorm. Vandaag komt Beerschot op bezoek. De rode lantaarn verloor vorige week de derby van Royal Antwerp F.C en is op zoek naar eerherstel. Bovendien kan het de punten goed gebruiken.