Storck staat voor moeilijke opdracht, de inhaalrace begint in Gent

Op zondag staan er heel wat interessante duels op het programma. Zo ook in de Ghelamco Arena, waar Gent het opneemt tegen Genk.

Gent won afgelopen donderdag in de Conference League, maar was al even zeker van de achtste finale in die competitie.

Genk van zijn kant verloor zijn laatste Europese match en raakt zo zelfs niet in het opvangnet van de Conference League. Qua vertrouwen beginnen beide teams dan ook met een ander gesternte aan de match tegen elkaar.

Okumu en Kums zijn opnieuw van de partij in de selectie van Gent, waar verder weinig verrassingen te noteren vallen.

Bij Genk is het afwachten hoe Storck na het Europese debacle zijn pionnetjes zal neerzetten. De inhaalrace op weg naar de top-4 begint in Gent, maar zonder Bryan Heynen en Daniel Munoz - beiden nog niet beschikbaar.

De thuisploeg is favoriet, een gokje op de bezoekers uit Limburg kan drie keer je inzet opleveren ongeveer. Waag je kans via BetFIRST!