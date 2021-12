LIVE Seraing-Anderlecht: Wedstrijd lijkt gespeeld, Zirkzee maakt er 3-0 van

Anderlecht heeft lessen getrokken uit de moeilijke bekermatch tegen Seraing. Vanavond moeten ze weer op dat zwaar veld aan de slag, maar Vincent Kompany hamerde op de concentratie vanaf minuut 1.

"We moeten met z'n allen het aantal tegendoelpunten naar beneden krijgen", was de boodschap van Kompany. De trainer van Anderlecht wil elf spelers zien die vanaf de start hun defensieve taken ook vervullen.

Kompany heeft weinig reden tot wijzigen na drie overwinningen na elkaar. Benito Raman is ook weer terug en "is overgemotiveerd" volgens zijn trainer.

Kompany rekent opnieuw op Gouden Schoen Lior Refaelov, die momenteel in bloedvorm steekt. "Hij is een superprof en hij steekt inderdaad in de juiste vorm. Soms heb je dat dat elke bal binnenvliegt."

