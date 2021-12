Volg STVV-Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18u30

STVV ontvangt zaterdagavond Cercle Brugge, dat na zes op zes boordevol vertrouwen de bus kan opstappen richting Stayen. De Kanaries willen oogsten na twee nederlagen op rij. Bovendien moet er dringend iets gedaan worden aan de matige statistieken in eigen huis.

STVV kon dit seizoen amper twee van zijn negen thuiswedstrijden winnend afsluiten, tegen AA Gent en Antwerp. De Hel van Stayen is niet meer.

Na nederlagen tegen Seraing en Union is de ploeg van Bernd Hollerbach weer wat verder weggezakt in de buik van het klassement. Een zege tegen Cercle Brugge zou met het oog op het behoud een godsgeschenk zijn. Mits een driepunter vanavond loopt STVV acht punten uit op Cercle Brugge en zelfs vijftien op hekkensluiter Beerschot.

STVV kan zaterdag geen beroep doen op de onfortuinlijke Stan Van Dessel. Voor het overige tekent iedereen present.

๐‘ด๐‘จ๐‘ป๐‘ช๐‘ฏ ๐‘ท๐‘น๐‘ฌ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ฌ๐‘พ | Daniel Schmidt kijkt uit naar een nieuwe wedstrijd op Stayen! #STVCER



๐Ÿ‘‡ Get your ticket now!



๐ŸŸก๐Ÿ”ต — STVV (@stvv) December 10, 2021

Dominik Thalhammer debuteerde vorige week met een 0-2-zege op het veld van Kortrijk. Na de zes op zes is de rust wat teruggekeerd bij de Vereniging, dat zaterdagavond in Haspengouw een vervolg wil breien aan de positieve reeks. Mits een zege wipt Cercle Brugge zelfs over Zulte Waregem naar de 'veilige' zestiende plaats.

Voor Senne Miangue en Alexander Corryn komt de wedstrijd van zaterdag te vroeg. Thalhammer selecteerde deze spelers voor het duel op Stayen.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Kevin Van Damme, VAR van dienst is Alexandre Boucaut. De wedstrijd is live te volgen op Voetbalkrant.com.

