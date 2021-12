Volg Union SG - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Een aantrekkelijke affiche deze namiddag in het Dudenpark. Leider Union ontvangt een gehavend Malinwa, maar dat weet tegen de Brusselaars wel vaak een goed resultaat uit de brand te slepen. Union houdt met een zege de topclubs op afstand, KVM dient te winnen om aansluiting te houden met de top 4.

In zijn vorige thuiswedstrijd botste Union dan toch een keertje op zijn limieten: het vond de oplossingen niet tegen een goed georganiseerd OHL. Een week nadien antwoordden de Unionisten dan wel weer meteen met een overwinning in Sint-Truiden. Knappe reactie, al was het voetbal niet altijd even sprankelend. Haalt de ploeg van Felice Mazzù zondagnamiddag nog eens zijn allerbeste niveau?

Bij KV Mechelen hopen ze van niet: geelrood stond in de top vier, tot het uit de voorbije twee speeldagen slechts 1 op 6 puurde. Uit bij Cercle was het niet op de afspraak, thuis tegen Genk knokte het zich met tien man wel naar een gelijkspel. Het nodige karakter hebben ze dus nog altijd bij Mechelen, dat wel de impact van een aantal blessuregevallen begint te voelen.

Dat is bij Union veel minder het geval, al is er wel één belangrijke afwezige dit weekend. Bart Nieuwkoop is geelgeschorst. Bij de Mechelaars kampt Engvall opnieuw met een zware enkelblessure, is Coucke geschorst en testte Bateau positief op corona. Daarnaast blijven ook Vanlerberghe, Van Damme, Kaya, Hairemans, Dailly en Druijf in de lappenmand liggen.

KV Mechelen kan zich wel optrekken aan het feit dat het in de laatste zeven onderlinge duels met Union slechts één keer verloor. Dit seizoen trok KV al twee keer aan het langste eind, één keertje in de competitie en één keertje in de beker. Dat was wel telkens in Mechelen, deze keer geniet Union de steun van het thuispubliek.

