Kelderkraker: Cercle Brugge en Seraing nemen het tegen elkaar op in degradatieduel

Het competitieweekend is nog maar pas voorbij, maar morgen moeten Cercle Brugge en Seraing opnieuw vol aan de bak. In een rechtstreeks degradatieduel gaan beide ploegen op zoek naar een nieuwe driepunter.

Het competitieweekend zit er nog maar net op, maar morgen wordt er al opnieuw gespeeld in de Jupiler Pro League. Om 18u45 wordt in het Jan Breydelstadion de aftrap gegeven van de negentiende speeldag. Cercle Brugge en Seraing nemen het tegen elkaar op in een degradatieduel. In de heenwedstrijd op de vijfde speeldag wisten de Métallos met 2-1 te winnen van de Bruggelingen. De verhoudingen tussen beide ploegen lagen toen wel nog wat anders... .

Cercle Brugge staat op de zestiende plek met 19 punten. Seraing heeft exact evenveel punten, maar door het onderling resultaat staan zij een plekje hoger in het klassement. Onder ontslagen coach Yves Vanderhaeghe en nieuwe coach Dominik Thalhammer pakte de Vereniging 9 op 9. Enkel Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent kunnen momenteel ook zeggen dat ze hun laatste drie competitiewedstrijden ook wisten te winnen. Bij Cercle zitten ze dus zeker en vast in een goede flow.

Mentaal nadeel voor Seraing

Bij Seraing leken ze ook vertrokken te zijn. Na een gelijkspel tegen KAA Gent wisten de Métallos te winnen op OHL en in eigen huis tegen STVV. Daarna werden ze in een spannende penaltyreeks uit de beker gekegeld door Anderlecht, verloren ze met 3-2 op het veld van Club Brugge en kregen afgelopen weekend een 0-5 forfaitscore om de oren van Anderlecht. Het is dus duidelijk dat Cercle Brugge in een betere flow zit dan Seraing.

Beide ploegen zullen wel geprikkeld zijn voor de wedstrijd, want een overwinning zou een grote stap zijn richting een verlengd verblijf in eerste klasse. Het zou zelfs zomaar kunnen dat één van beide ploegen na deze speeldag op een gedeelde elfde plek staat met KRC Genk. OHL, dat op plek veertien staat, speelt een lastige partij tegen Club Brugge, KV Oostende, de dertiende van onze competitie, ontvangt KV Kortrijk, STVV, de twaalfde uit de stand, gaat op bezoek bij Anderlecht en Genk speelt een topper tegen Charleroi. Cercle Brugge-Seraing zal dus een wedstrijd worden op het scherpst van de snee. Volg de wedstrijd live bij ons!