Volg KV Mechelen - AA Gent LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het nog steeds gehavende KV Mechelen zou tegen AA Gent over iets meer opties moeten beschikken. Vrancken haalt Hairemans en Van Damme immers weer bij de kern. Het is de vraag of dat volstaat om het Gentse momentum te stoppen.

KV Mechelen gooide zelf hoge ogen met een plek in de top vier, tot een zware blessurecrisis mee leidde tot een 1 op 9. In die wedstrijden was het spel niet altijd slecht, maar miste Malinwa dat tikkeltje extra. Het komt er voor geelrood op aan om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen, om nadien hopelijk weer een reeks te kunnen neerzetten.

© photonews

Ondertussen is Mechelen in de rangschikking voorbijgestoken door AA Gent, dat met een 12 op 12 eindelijk gelanceerd lijkt. De Buffalo's slaagden er dit seizoen vaak niet in om zichzelf te belonen, maar hebben nu defensieve stabiliteit gevonden achteraan. De clean sheets tegen OHL en Genk waren belangrijk om tegen deze ploegen de volle buit te kunnen pakken.

KV Mechelen stoomt Hairemans en Van Damme klaar voor een invalbeurt, dat is wellicht het maximaal mogelijke. Voorts liggen Vanlerberghe, Dassy, Van den Eynden, Robberechts, Dailly, Engvall, Druijf en Cuypers nog altijd in de lappenmand en hebben Bateau en Kaya nog steeds corona. Bij AA Gent is Vadis Odjidja een belangrijke afwezige door zijn hamstringblessure. Daarnaast ontbreekt ook Oladoye.

