Zulte Waregem wil wegkomen uit het dal, maar moet dan voorbij fiere leider Union

Op woensdag staan een aantal pittige duels in de Jupiler Pro League op het programma. Daarbij staat heel wat op het spel.

Zulte Waregem is sinds dit weekend plots het nummer 17 van het klassement geworden en strijdt dus volop tegen degradatie.

Het wil graag nog eens punten pakken, maar dan is de komst van leider Union natuurlijk niet meteen welgekomen. In het Dudenpark werd eerder dit seizoen in allerijl verloren.

Sissako pakte toen snel rood, nu is hij er net als Van Aken en Sørmo niet bij vanwege aanhoudende blessures.

Union won wel nog nooit aan de Gaverbeek. Dat is misschien iets waar de troepen van Dury zich kunnen aan optrekken?

๐Ÿ“Š Tout ce qu'il faut savoir avant le déplacement à Waregem demain! ๐Ÿ˜ pic.twitter.com/JJ5t80axgT — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) December 14, 2021

