KV Kortrijk zorgt voor een stunt op de Bosuil en komt zo alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League, Antwerp moederziel alleen op de laatste plaats

KV Kortrijk heeft voor een stunt gezorgd op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League. De Kerels haalden het met 0-1 op het veld van Antwerp na een doelpunt van Selemani. KV Kortrijk komt zo alleen de leiding, terwijl Antwerp alleen laatste staat.

De wedstrijd was nog geen minuut bezig of KV Kortrijk kreeg al een enorme kans om de score te openen. Chevalier legde de bal naast Butez tot bij Badamosi, maar de aanvaller legde de bal alsnog tegen de paal.

Antwerp wilde de controle daarna wel overnemen, maar toch waren de beste kansen in de openingsfase nog voor de Kerels. Selemani trapte de bal via de rug van Badamosi over het doel van Butez en ook Vandendriessche kreeg de bal er niet in.

Na het sterk openingskwartier van KV Kortrijk, nam Antwerp het heft in handen. Vooral Benson en Fischer waren zeer bedrijvig, maar Frey kreeg de voorzetten van deze vleugelspelers niet tegen de netten. Ook Birger Verstraete trapte nog over en dus gingen we met een 0-0 tussenstand de rust in.

Tweede helft

Ook de tweede helft begon zeer aardig met kansen langs beide kanten. Een hoekschop van Antwerp werd nog van de lijn gekeerd, terwijl Selemani aan de overkant de bal niet tussen de palen kreeg.

Met nog een half uur te gaan was het te beurt aan Butez om te tonen waarom hij de eerste doelman is bij Antwerp. Chevalier mocht zich helemaal vrij draaien in de zestien en kon ook van dichtbij uithalen, maar de doelman van Antwerp had een schitterende parade in huis.

In de slotfase leek de vermoeidheid toe te slaan bij beide ploegen, want veel kansen kregen we niet meer te zien, maar zo’n vijf minuten voor het einde van de wedstrijd sloeg KV Kortrijk alsnog toe. Selemani kwam goed naar binnen en draaide de bal knap voorbij Butez in doel: 0-1.

Daar bleef het ook bij en zo heeft Antwerp haar start dit seizoen compleet gemist met 0 op 6. KV Kortrijk daarentegen doet opnieuw een uitstekende zaak en staat met 6 op 6 alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League.