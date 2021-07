Volg Cercle Brugge - OH Leuven LIVE om 18u30 op VOETBALKRANT.COM!

Yves Vanderhaeghe staat zaterdagavond tegenover Marc Brys. Beiden hebben de nul al weggeveegd: Cercle ging winnen bij Beerschot, OHL speelde gelijk tegen Zulte Waregem. Cercle teerde op zijn goede organisatie, OHL op zijn sterk middenveld en creativiteit.

Dat wordt ook het verhaal van het onderlinge duel: een clash tussen twee ploegen met een verschillende speelstijl. De pluspunten liggen ook in een ander compartiment. Cercle Brugge gaf uit bij Beerschot zeer weinig weg in een match die in twee dagen afgehaspeld moest worden. Terwjil het gros van de ploeg bestond uit spelers die jonger zijn dan 23. Dat oogt veelbelovend voor de toekomst.

Al maakt één zwaluw de lente niet en tegen OHL zullen de jonge Bruggelingen wel getest worden. De Leuvenaars lieten op de openingsspeeldag zien dat ze in staat zijn om aardig wat kansen bij mekaar te voetballen. Al hadden ze nog een lichte penalty nodig om gelijk te spelen, de efficiëntie stond nog niet op punt. Te veel zich laten meeslepen door de emoties en frustraties van het moment, gaf Brys aan.

Velkovski terug uit schorsing

Is dat zaterdag anders? OHL beschikt alleszins opnieuw over een topfitte Schrijvers die in het stadion waar hij 2,5 jaar speelde wel iets wil tonen. Het hoopt ook Maertens te recupereren, die vorige week ziek was. Cercle mist nog altijd Miangue en Van Der Bruggen. Velkovski keert wel terug uit schorsing.

