Guillaume Gillet start op de bank bij Charleroi, Junior Pius krijgt opnieuw een kans in de basis bij STVV

Deze middag staan Charleroi en STVV tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij Charleroi komt Gholizadeh in de ploeg voor Gillet, terwijl Junior Pius na zijn wanprestatie van vorige week opnieuw in de basis staat.

29' 23"

27

Daar is de eerste kans voor Brüls. Hij haalt van ver uit, maar Koffi gaat goed plat.

24

Goede voorzet van Van Cleemput. Pius werkt de bal goed in hoekschop.

20

Charleroi wordt sterker. Zaroury trapt van ver over het doel van Schmidt.

18

De eerste grote kans is voor Charleroi. Dessoleil trapt net naast.

14

Bijna een schitterende counter van STVV. Schmidt geeft de bal heel goed mee met Brüls, die op zijn beurt Koita probeert te lanceren. De bal van Brüls is echter net niet goed genoeg.

13

Geen penalty voor Charleroi. Junior Pius heeft de bal dus niet met de hand geraakt. De Carolo's krijgen gewoon een hoekschop.

13

De VAR beslist: geen penalty!



13

De VAR is de penalty aan het checken...



11

Penalty voor Charleroi?

Ai ai ai Junior Pius... Eerst geeft de verdediger een slechte pass en daarna lijkt hij met zijn tackle de bal met zijn hand raakt. Het zou dus penalty voor Charleroi kunnen zijn, maar de VAR is het nog aan het onderzoeken.

11

Penalty voor Charleroi



9

Zaroury heeft een goede actie in huis, maar zijn voorzet komt net te laat, waardoor de bal al over de lijn is geweest.

5

De eerste kans was bijna voor STVV. Een voorzet van Mboyo komt er echter niet uit.

1

We zijn eraan begonnen!

Wie trekt de goede lijn van vorig weekend door?

1

Charleroi - STVV: 0-0



15:26

Opstellingen

Charleroi: Hervé Koffi - Stelios Andreou - Dorian Dessoleil - Stefan Knežević - Ryota Morioka - Marco Ilaimaharitra - Jules Van Cleemput - Anass Zaroury - Ali Gholizadeh - Joris Kayembe - Chris Bedia

Bank: Martin Wasinski - Matteo Chiacig - Jackson Tchatchoua - Guillaume Gillet - Shamar Nicholson - Aboubakar Keita



STVV: Daniel Schmidt - Wolke Janssens - Júnior Pius - Dimitri Lavalée - Maximiliano Caufriez - Ko Matsubara - Chris Durkin - Stan Van Dessel - Christian Brüls - Ilombé Mboyo - Aboubakary Koita

Bank: Oleksandr Filippov - Nelson Balongo - Seung-Woo Lee - Kenny Steppe - Steve De Ridder - Mathias Delorge



Vooraf