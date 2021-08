Volg LIVE: Beerschot komt van 2-0 terug tot 2-2 in Ghelamco Arena!

Voor AA Gent en Beerschot is het duel van zondagavond al meteen een zeer belangrijk. De verliezer van het duel komt immers na twee speeldagen op de laatste plaats te staan.

Toegegeven, na twee speeldagen op de laatste plaats staan wil niets zeggen. Maar elke ploeg wilt het toch liever vermijden.

AA Gent

Voor AA Gent wordt het uitkijken naar wie de doelpunten moet maken ibj de Buffalo's. Roman Yaremchuk heeft zijn grote transfer binnen en ook Laurent Depoitre zit niet in de selectie van Hein Vanhaezebrouck. Mogelijk zal het moeten komen van Tissoudali, die vorig jaar nog de overstap maakte van Beerschot naar AA Gent. Verder haalden ook wusu, Marreh, Bezus... de selectie niet.

Wie wel de selectie haalt, is de 20-jarige Cederick Van Daele. De linkervleugelverdediger was er de afgelopen week ook al bij tegen Valerenga in de Conference League maar kwam niet tot spelen toe. De 19-jarige verdedigende middenvelder Adewale Oladoye heeft ook de selectie gehaald.

Beerschot

Beerschot heeft er al een aparte eerste speeldag opzitten. Het duel tegen Cercle werd namelijk gestaakt na 55 minuten en dinsdag verder gespeeld/ In twee delen lukte het Beerschot niet om de 0-1 achterstand nog recht te trekken.

Jan Van den Bergh maakte niet lang geleden de overstap van AA Gent naar Beerschot en wil een 0 op 6 seizoensstart absoluut vermijden. "Het is bijna een verplichting om iets te rapen", vertelt Van den Bergh op de sociale media van de club.

