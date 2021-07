Volg Racing Genk-KV Oostende hier live vanaf 20u45

KRC Genk en KV Oostende trappen vrijdagavond speeldag 2 in de Jupiler Pro League. Beide ploegen morsten op de openingsspeeldag met de punten en willen vanavond oogsten. Vorig seizoen pakte de bekerwinnaar slechts één op zes tegen de seizoensrevelatie. Wat wordt het vanavond?

KRC Genk speelde afgelopen week tegen Standard een sterke eerste helft, maar na de pauze viel de motor stil. Uiteindelijk kon Bongonda in minuut 92 nog voor een punt zorgen. KV Oostende ging dan weer zwaar onderuit tegen Charleroi. Het werd een overdreven 0-3, al sprak Blessin achteraf vrijuit van een 'shit organisation'.

En die organisatie kan vrijdag maar beter wél op punt staan, want John van den Brom kan op volle sterkte aantreden tegen de Kustboys. Munoz en Thorstvedt keren terug bij de selectie. Cuesta en Jukleröd doen dan weer ritme op bij de beloften.

Alexander Blessin moet enkel de geblesseerde McGeehan missen. Thierry Ambrose, nog maar een weekje in het land en pas hersteld van een coronabesmetting, zit meteen in de kern van KV Oostende. Ook Theate, die vorige week aan de kant bleef, zit gewoon in de selectie.

Selectie: Hubert, Schelfhout, Jakel, Tanghe, Hendry, Theate, Osifo, Medley, Capon, Ndicka, Patoulidis, D’Haese, Amade, D’Arpino, Batzner, Boonen, Rocha, Kvasina, Gueye, Ambrose, Berte.

Ref: Nathan Verboomen

Stadion: Luminus Arena

Toeschouwers: 5000

Aftrap: 20u45

Volg de wedstrijd tussen Racing Genk en KV Oostende hier vanavond live!

