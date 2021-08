Volg Union SG-Club Brugge hier vanaf 13u30

Union SG vierde zijn rentree op het hoogste niveau met een zege tegen de recordkampioen en krijgt vandaag de regerende kampioen op bezoek. Kunnen ze nogmaals voor zo'n stunt zorgen? Volg het straks hier live mee.

Senne Lammens blijft in doel staan bij Club, want net zoals Vanaken en Sobol komt de match ook voor Mignolet nog te vroeg. Philippe Clement weet ook dat het geen eenvoudige verplaatsing wordt.

"Het zal er een heksenketel zijn. Ik ken Felic al lang - hij is na onze Pro Licence-cursus méér dan een collega. Hij is heel gretig om zijn kwaliteiten te laten zien. Net als Beerschot en OHL vorig jaar is Union met véél enthousiasme naar 1A gekomen", klonk het op zijn persconferentie.

Union draaft inderdaad voort op het enthousiasme van het promotiejaar. Daarom ook dat er weinig veranderingen worden verwacht in het elftal. De aanwinsten zullen nog even geduld moeten hebben, want de jongens die het in 1B deden, waren ook tegen Anderlecht outstanding.

Die heksenketel die Clement verwacht, zal er ook daadwerkelijk komen. De fans van USG wachten al decennia op de terugkeer naar de hoogste klasse. Union heeft één van de trouwste supportersschares en ook één van de luidruchtigste. Brusselaars, Vlamingen en Walen hebben er allen onderdak gevonden. Het belooft!

