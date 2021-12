Beerschot tegen KV Oostende, een wedstrijd die beide moeten winnen om terug naar boven te kijken

Beerschot werd gespaard doordat de wedstrijd tegen Standard op het laatste moment niet doorging. Terwijl KV Oostende in eigen huis met 0-2 verloor van provinciegenoot KV Kortrijk. Tijd om vooruit te blikken naar het duel tussen deze twee.

Beide ploegen kenden vorig een uitstekend seizoen vorig jaar. Dit jaar is dat even anders. Beide ploegen zijn in puntennood al geldt dit vooral voor de thuisploeg.

Beerschot

Na de onverwachte en gevleide winst tegen Racing Genk op 21 november werden vier wedstrijden op rij verloren. Dit terwijl de concurrentie wel punten pakte. Op het Kiel hebben ze dringend nood aan een overwinning om terug het vertrouwen op te krikken en te strijden voor het behoud.

Beerschot zijn de langdurig geblesseerden Frans en Sanusi er alvast niet bij. Dit geldt ook voor De Smet en Coulibaly al zullen deze zeker na nieuwjaar terug in actie komen.

KV Oostende

Voor de 'Kustboys' is het vooral een seizoen met veel 'downs'. Na het verlies van een hele hoop sterkhouders afgelopen zomer is duidelijk de kwaliteit geslonken. Voor doelpunten rekenen ze vooral op Gueye. De boomlange Senegalese spits van KV Oostende heeft al 10 doelpunten achter zijn naam staan. Dat is bijna de helft (21) van het totale aantal doelpunten gescoord door KV Oostende.

Tanghe, Boonen, McGeehan & Osita zijn er alvast niet bij deze middag. Zij blijven geblesseerd achter in Oostende.

Zet in op Beerschot en bij winst dan word je inzet meer dan verdubbeld!!