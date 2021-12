De Belgische Klassieker op Super Sunday!

De messen zijn geslepen en de spanning is nu al te snijden. Zondag om 13h30 kijken eeuwenoude rivalen Club Brugge en Anderlecht elkaar nog eens in de ogen. De eerste Brugge-Anderlecht voor een vol Jan Breydel sinds september 2019 en met de terugkeer van oude geliefde Lior Refaelov éxtra speciaal.

Even ongeslagen.

Sinds enkele weken is het opnieuw rozengeur en maneschijn in Anderlecht. De driepunter in Charleroi lijkt voor een déclic te hebben gezorgd.

Want sindsdien zijn de Brusselaars ongeslagen: ze namen vlot de maat van Seraing, STVV en Zulte Waregem en wisten zich ook te plaatsen voor de kwartfinale van de Croky Cup.

Met de tandem Refaelov-Verschaeren lijken ze ook een nieuw gouden duo te hebben gevonden, dat voor veel meer schwung in het elftal van Kompany zorgt.

Bovendien is Anderlecht al drie matchen op rij ongeslagen tegen Club Brugge.

Garantie op goals.

Je kan zeggen wat je wil over het Club Brugge en Anderlecht van de afgelopen maanden, maar zeker niet dat ze geen boeiende wedstrijden afleveren.

Tegenwoordig heb je al een stevig telraam nodig om de score niet uit het oog te verliezen.

In de laatste vijf wedstrijden van paars-wit werd er in vier gevallen vier keer of meer gescoord.

Bij Club Brugge zijn de statistieken op dat vlak zelfs nog straffer: van de recentste zeven duels leverde enkel de wedstrijd tegen Zulte Waregem minder dan vijf (!) doelpunten op.

Daarenboven zagen we bij de laatste drie confrontaties tussen paars-wit en blauw-zwart onder andere een 3-3 en 2-2.

Goals gegarandeerd dus!

Enkele tips om op in te zetten!

Anderlecht wint of gelijkspel (notering van 1.95)

Er wordt minstens 4 keer gescoord (notering van 2.85)