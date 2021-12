Volg AA Gent-STVV hier vanavond live vanaf 20u45

De zegereeks van AA Gent werd eerder deze week een halt toegeroepen door Storm en Mrabti. Op bezoek bij KV Mechelen beten de Buffalo's nipt in het zand (4-3). De ploeg van Hein Vanhaezebrouck wil zaterdag opnieuw aanknopen met een zege, STVV moet het kind van de rekening worden.

AA Gent zakte met vier opeenvolgende competitiezeges vol vertrouwen af naar Mechelen, maar botste daar op een ontketend Malinwa. Drie Gentse doelpunten bleken niet te volstaan voor puntengewin.

Met 12 op 15 zijn de Buffalo's nog steeds aan een knappe opmars bezig in het klassement. Willen Hein Vanhaezebrouck en co in het zog van de top vier blijven, moeten de drie punten tegen STVV in de Ghelamco Arena gehouden worden.

STVV is na een knappe tussensprint in een sukkelstraatje beland. De laatste vier competitiewedstrijden gingen stuk voor stuk verloren, ondertussen steken de eerste geruchten van strubbelingen tussen spelers en Bernd Hollerbach de kop op.

De Duitser zal overigens niet in de dug-out zitten zaterdag, want Hollerbach zit een schorsing uit na de rode kaart tegen Cercle Brugge. Van Dessel, Steppe en De Ridder (ex-AA Gent) zijn out.

Aftrap: Ghelamco Arena, 20u45.

Scheidsrechter: Lothar D'Hondt

VAR: Wim Smet

Vorige confrontatie: Op de eerste speeldag liet AA Gent zich verrassen op het veld van STVV. Hanche-Olsen bracht de Buffalo's meteen op voorsprong, maar Mboyo (nu AA Gent) bracht STVV snel op gelijke hoogte. In de tweede helft besliste Brüls de wedstrijd met een fraai afstandsschot.