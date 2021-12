Racing Genk en Antwerp verdelen de buit, Union winnaar van het weekend

De gemiste kansen in de openingsfase leek de Great Old zuur op te breken toen Onuachu Genk gevleid op voorsprong trapte. In een gesloten tweede helft kwam Antwerp in de slotfase verdiend langszij: Benson legde af, de ingevallen Fischer scoorde stijlvol. Antwerp laat na om in te lopen op Club Brugge.

Een confrontatie tussen Racing Genk en Antwerp stond de voorbije seizoenen synoniem voor een spektakelstuk. Ook deze keer was er van een studieronde geen sprake. Het gaspedaal werd door beide ploegen meteen stevig ingeduwd, de duels waren scherp.

'Benny' toont zich

Man in vorm Manuel Benson liet zich meteen opmerken in het stadion waar het voor hem in het verleden niet wilde lukken. Zijn volley binnenkant voet verdiende een beter lot, oog in oog met Vandevoordt moest hij even later Antwerp altijd op voorsprong hebben getrapt. Ook Engels liet een goede kopbalkans onbenut, al pakte Vandevoordt met een knappe parade.

Antwerp mist, Onuachu scoort

Het antwoord van Genk mocht er zijn. Thorstvedt zag zijn knal afwijken, Butez moest alle zeilen bijzetten om het leer uit de bovenhoek te ranselen. Iets voorbij het halfuur knutselden de drie Genkse tenoren van vorig seizoen het openingsdoelpunt in elkaar. Bongonda maakte de ideale loopbeweging, Ito gaf mee. Bongonda bracht het leer hard en laag voor doel, Onuachu duwde de gevleide 1-0 tegen de tent.

Rommelige tweede helft

Het spelpeil verwaterde na de pauze. Beide ploegen hadden moeite om de bal in de rangen te houden, doelgevaar was erg schaars. Een voorzet-schot van Bongonda waaide op de bovenkant van de lat. Halfweg de tweede helft verloor Genk ook zijn aanspeelpunt. Onuachu hinkte naar de kant met wat leek op een spierblessure.

Antwerp gooide in het slotkwartier alles op alles, maar leek geen gaten te vinden in de Genkse defensie. Tot Benson, weggedeemsterd na een uitstekend openingskwartier, met Eiting dolde en Fischer vond. De ingevallen Deen legde de gelijkmaker loepzuiver in de benedenhoek.

Zo werd Union de winnaar van het weekend. De koploper won zaterdag in extremis van Cercle Brugge en zag zijn drie dichtste concurrenten zondag met de punten morsen. Racing Genk is terug te vinden op plaats negen in het klassement, met vier punten achterstand op een plaatsje in de top acht.